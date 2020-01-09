Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что бортовые самописцы из самолета МАУ были повреждены и часть информации утеряна.
«Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли», — говорится в сообщении.
По словам источника издания, в Иране 9 и 10 января — государственные праздники, но комиссия рассчитывает, что это не повлияет на ход расследования. Также он отметил, что «нет сигналов, что иранцы намеренно хотят скрыть какую-то информацию».
Украинский пассажирский самолет потерпел крушение 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.