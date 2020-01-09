Источник в Госкомиссии Украины по расследованию падения Boeing-747 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране заявил, что бортовые самописцы повреждены, но будут восстановлены. Об этом 9 января сообщил главред «Цензор.net» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook

Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что бортовые самописцы из самолета МАУ были повреждены и часть информации утеряна.

«Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены при падении и пожаре, но их можно восстановить. Иранцы не собираются что-то от кого-то засекречивать, они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли», — говорится в сообщении.

Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Украинский пассажирский самолет потерпел крушение 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.