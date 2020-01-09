Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о причинах столкновения Вашингтона и Тегерана. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 9 января

«Нефть и газ уже немножко отступают на второй план, потому что Америка сама готова поставлять, ей уже не нужна ближневосточная нефть. И для Европы предложений очень много. Поэтому кризиса с поставками нефти нет, но американцам выгодно выбить Китай из получателей ближневосточной нефти, чтобы затормозить его развитие», — рассказал политик.

Жириновский: «Санкции против русских газопроводов обернутся очередным поражением США» © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«И Европа нуждалась в арабской нефти, газе, и Америка. Даже в период блокады Ирака все равно большая часть нефти под чужими флагами шла в Америку», — сказал Жириновский.

При этом он отметил, что экономическая составляющая является основной в наши дни, и президент США Дональд Трамп «как бизнесмен смотрит на все».

Он пояснил, что на войне всегда есть победители в военном и экономическом отношении. Россия может выиграть в экономическом плане из-за грядущего роста цен на нефть и газ.

«Но нам радости нет от того, что мы будем жить лучше, а какие-то страны будут страдать. Это же все поражает террор», — сказал лидер ЛДПР.

В ночь на 3 января американские военные провели операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. На это Тегеран ответил ракетным обстрелом военных баз США.