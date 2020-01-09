Выкупив у львовских нацистов барельеф Ордена Победы с Монумента Славы, известный харьковский политик Михаил Добкин поступил правильно. Но он оказался не готов к критике по другим вопросам борьбы с нацизмом на Украине. Об этом рассказала обозреватель агентства NewsFront Юлия Витязева 8 января в интервью Politwera

Добкин выкупил за полмиллиона гривен фрагмент демонтированного во Львове Монумента славы © Facebook Михаил Добкин

При этом журналистке кажутся странными комментарии некоторых российских граждан, которые все еще заступаются за Добкина, говоря о том, как он, находясь на Украине, якобы продолжает борьбу с нацизмом.

Добкин, напомнила Витязева, был губернатором одной из самых крупных областей страны, чье руководство сначала позиционировало себя в качестве оплота в борьбе с бандеровцами, а затем за несколько часов стали выступать «за единую Украину».

По ее мнению, Добкина можно хвалить за какие-то отдельные поступки, но это не означает, что ему можно простить все остальные действия, потому что потом можно будет оправдать людей, совершивших более тяжкие преступления.