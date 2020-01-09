«Вот он побыл джентльменом пять минут. Но мы все прекрасно помним события зимы 2014 года. Мы помним "слив" харьковского съезда. Мы помним, как Добкин просидел в СИЗО до марта, а уже в апреле ездил в Луганск, предлагал всем сдаться, и как прекрасно его там "встретили"», — указала эксперт.
При этом журналистке кажутся странными комментарии некоторых российских граждан, которые все еще заступаются за Добкина, говоря о том, как он, находясь на Украине, якобы продолжает борьбу с нацизмом.
Добкин, напомнила Витязева, был губернатором одной из самых крупных областей страны, чье руководство сначала позиционировало себя в качестве оплота в борьбе с бандеровцами, а затем за несколько часов стали выступать «за единую Украину».
По ее мнению, Добкина можно хвалить за какие-то отдельные поступки, но это не означает, что ему можно простить все остальные действия, потому что потом можно будет оправдать людей, совершивших более тяжкие преступления.