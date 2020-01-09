Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело относительно возможной госизмены и злоупотреблений служебным положением главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Украинских новостей» 9 января

Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ Баканова за госизмену © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю — прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве», — сообщили в НАБУ.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уволить Баканова в случае предоставления доказательств того, что бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос консультирует главу СБУ.