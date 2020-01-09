Ранее суд обязал НАБУ открыть дело по обращению гражданина, обвинившего Баканова в злоупотреблении властью, взяточничестве, превышении служебных полномочий, содействии ОПГ, сокрытии преступления, невыполнении решения суда, госизмене и других противоправных действиях.
«Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю — прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве», — сообщили в НАБУ.
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уволить Баканова в случае предоставления доказательств того, что бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос консультирует главу СБУ.