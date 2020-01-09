По данным Оttawa Сitizen, одним из двух не попавших на упавший украинский «Боинг» пассажиров оказался житель Оттавы Мохсен Ахмадипур. Он перепутал билеты на самолет, пишет издание в четверг, 9 января

Мужчина не смог попасть на борт самолета из-за путаницы с билетом. Отмечается, что Ахмадипур с супругой Ружей Азадиан был в гостях в Иране, и лететь они должны были одним рейсом.

Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

О гибели жены Ахмадипур узнал в терминале, когда пытался решить вопрос с билетом.

В ночь на 8 января в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, все находящиеся на борту погибли, исключая двух человек, не попавших на самолет, одним из которых оказался Ахмадипур.