Мужчина не смог попасть на борт самолета из-за путаницы с билетом. Отмечается, что Ахмадипур с супругой Ружей Азадиан был в гостях в Иране, и лететь они должны были одним рейсом.
Уже в аэропорту выяснилось, что его билет «больше не действителен». Супруга попрощалась с ним, а он пообещал вылететь ближайшим рейсом.
О гибели жены Ахмадипур узнал в терминале, когда пытался решить вопрос с билетом.
В ночь на 8 января в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, все находящиеся на борту погибли, исключая двух человек, не попавших на самолет, одним из которых оказался Ахмадипур.