Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка изменил группы прокуроров в ряде уголовных дел о разворовывании государственных средств, а также ненадлежащего использования госимущества на предприятиях концерна «Укроборонпром». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 9 января

Военный прокурор рассказал, сколько уголовных дел ведет ГПУ по «Укроборонпрому» © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна

Осуществление процессуального руководства в этих уголовных процессах он поручил сотрудникам военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Прокуроры подготовили планы досудебного расследования, оказывают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установления всех причастных к их совершению лиц», — говорится в сообщении.

Таким образом, специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными делами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в указанных расследованиях.

Ранее заместитель Рябошапки Виктор Чумак сообщил, что у Генпрокуратуры в производстве находятся более сотни уголовных дел, которые касаются деятельности должностных лиц «Укроборонпрома».