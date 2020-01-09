Отмечается, что такое решение генпрокурор принял после обработки обращения «Укроборонпрома» и анализа собранных материалов в начале 2020 года.
Осуществление процессуального руководства в этих уголовных процессах он поручил сотрудникам военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«Прокуроры подготовили планы досудебного расследования, оказывают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установления всех причастных к их совершению лиц», — говорится в сообщении.
Таким образом, специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными делами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в указанных расследованиях.
Ранее заместитель Рябошапки Виктор Чумак сообщил, что у Генпрокуратуры в производстве находятся более сотни уголовных дел, которые касаются деятельности должностных лиц «Укроборонпрома».