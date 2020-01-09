Губернатор Винницкой области Владислав Скальский попросил военных помочь в борьбе с нелегальными АЗС. Об этом он заявил в ходе областного совещания с представителями правоохранительных и фискальных органов, сообщили в пресс-службе Винницкой облгосадминистрации 8 января

«Я лично обратился и к начальнику Генштаба и к министру обороны Украины для того, чтобы было налажено оперативное сотрудничество с военными. К сожалению, мы имеем целый ряд факторов, которые мешают нам оперативно работать», — сказал Скальский.

На Украине закрыли свыше 260 нелегальных АЗС за месяц © CC0, Pixabay

Он добавил, что информацию о выявлении незаконных заправок могут приносить патрульные экипажи полиции.

Ранее сообщалось, что на Украине с 13 декабря по 3 января налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальные автозаправки.