«Я лично обратился и к начальнику Генштаба и к министру обороны Украины для того, чтобы было налажено оперативное сотрудничество с военными. К сожалению, мы имеем целый ряд факторов, которые мешают нам оперативно работать», — сказал Скальский.
По словам губернатора, любая предпринимательская деятельность без лицензии и уплаты налогов — это фактически кража денег.
Он добавил, что информацию о выявлении незаконных заправок могут приносить патрульные экипажи полиции.
Ранее сообщалось, что на Украине с 13 декабря по 3 января налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальные автозаправки.