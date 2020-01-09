Верховный главнокомандующий и министр обороны Сергей Шойгу находились на борту ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».
Моряки двух флотов выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».
В маневрах участвовали более 50 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Среди них многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.
После доклада главкома ВМФ РФ Николая Евменова об успешном окончании учений Путин отдал приказ о сворачивании группировки.
В конце декабря в Одесский морской порт зашел американский ракетный эсминец «Росс». Ранее сообщалось, что страны НАТО намереваются увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение.