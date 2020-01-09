За совместными учениями Северного и Черноморского военных флотов в Черном море наблюдал Президент РФ Владимир Путин. Об этом 9 января сообщает РИА Новости

Верховный главнокомандующий и министр обороны Сергей Шойгу находились на борту ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».

Моряки двух флотов выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

Черное море и внедрение стандартов НАТО - приоритеты Минобороны Украины на 2020 год © Ukraina.ru

После доклада главкома ВМФ РФ Николая Евменова об успешном окончании учений Путин отдал приказ о сворачивании группировки.

В конце декабря в Одесский морской порт зашел американский ракетный эсминец «Росс». Ранее сообщалось, что страны НАТО намереваются увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение.