«25.06.2017 года я посетила бельгийский город Антверпен, это как раз был день моего рождения. Я была поражена и потрясена красотой и сочетанием прошлого и современного воплощения искусства в повседневной жизни <…> Так родился проект "Писающий кот" (Chat Pis), которого так не хватает, по моему мнению, в семье шедевров мировой культуры: "Писающего мальчика" (Manneken Pis, Petit Julien), "Писающей девочки" (Jeanneke Pis) и "Писающей собаки" (Chien Pis)», — написала девочка.
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Доброго дня! Вітаю Вас з Національним святом — Днем Королівської династії Бельгії (Dynasty Day / Fête de la Dynastie), Днем Королівської сім’ї. Оскільки у цьому році виповнюється 400 років з дня встановлення статуї-фонтану Пісяючий хлопчик (Manneken Pis, Petit Julien), з нагоди свята дарую Вам від себе створену мною статую-фонтан Пісяючий* кіт (Chat Pis). Хочу залишити після себе слід у Вашій демократично-культурній сім’ї. І продовжити традицію, започатковану Жеро́мом Дюкенуа́ Молодшим (Jérôme Duquesnoy le Jeune, Hiëronymus Duquesnoy de Jonge) у 1619 році. Я, Збишко Ксенія, мені 11 років, я з дитинства люблю малювати. З 8 років я професійно навчаюсь мистецтву: живопису, графіці, рисунку, скульптурі, кераміці та декоративно-прикладному мистецтву. Я мрію навчатися у Королівській академії мистецтв. 25.06.2017 року я відвідала бельгійське місто Антверпен, це якраз був День мого народження. Я була вражена і приголомшена красою та поєднанням минулого та сучасного втілення мистецтва у повсякденне життя. І саме у цей день я прийняла участь у щорічній виставці-ярмарку Ламбер Мон Мартр Музею (Lamber Montmartre Musee). З цими враженнями я приступила до втілення у життя моєї мрії. Так народився проект Пісяючий кіт (Chat Pis), якого так не вистачає на мою думку у сім’ї шедеврів світової культури: Пісяючого хлопчика (Manneken Pis, Petit Julien), Пісяючої дівчинки (Jeanneke Pis) та Пісяючого собаки (Chien Pis). КІТ, я думаю як і Бельгія — серце Європи, об’єднуватиме та надихатиме своєю харизмою, незалежністю та домашністю, ніжністю і різким захистом, старою мудрістю поколінь та сучасною креативною комунікабельністю, вираженою у мистецтві. Я буду дуже щаслива, знаючи, що мій подарунок прийшовся Вам до душі. І багато дітей та дорослих людей зможуть милуватись також і пісяючим котом від 11-річної дівчинки, яка закохалася у красу Бельгії та мріє навчатися у Королівській Академії мистецтв. З повагою! Збишко Ксенія
Спустя некоторое время Ксения получила ответ от Королевского дворца Бельгии. В ответе сказано, что король и королева приняли ее предложение и направили запрос в мэрию Брюсселя.
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Мне ответили из Бельгийского Королевского дворца! Спасибо большое, Ваши Величества. Жду с нетерпением решения мэрии Брюсселя **** I received the response to my letter from the Belgium royal palace! Thank you very much, Your Royal Highness! I am looking forward to the decision of the Mayor of the City of Brussels. 🤗😻😊🙏