Киевская школьница Ксения Збышко написала письмо королевской семье Бельгии с предложением подарить изготовленную собственными руками скульптуру «Писающий кот», вдохновленную знаменитым на весь мир «Писающим мальчиком». Об этом 8 января девочка написала на своей странице в Instagram

«25.06.2017 года я посетила бельгийский город Антверпен, это как раз был день моего рождения. Я была поражена и потрясена красотой и сочетанием прошлого и современного воплощения искусства в повседневной жизни <…> Так родился проект "Писающий кот" (Chat Pis), которого так не хватает, по моему мнению, в семье шедевров мировой культуры: "Писающего мальчика" (Manneken Pis, Petit Julien), "Писающей девочки" (Jeanneke Pis) и "Писающей собаки" (Chien Pis)», — написала девочка.

Спустя некоторое время Ксения получила ответ от Королевского дворца Бельгии. В ответе сказано, что король и королева приняли ее предложение и направили запрос в мэрию Брюсселя.