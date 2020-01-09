Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол решила сделать цикл видео, где рассказывает об оружии. Соответствующая публикация 9 января была обнародована на ее странице в Facebook

«Могу и в морду дать»: Черновол обматерила журналиста и пригрозила ему расправой © Скриншот из видео "Главред"

По словам Черновол, у нее в руках единственный в стране наградной легальный АК 5-45, который подарил ей ее покойный муж перед гибелью в Донбассе. Также Черновол заявила, что это оружие было легализовано лично главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

В 2017 году Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9», что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.