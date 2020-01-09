«Вот я снова с автоматом в красном платье. Последнее видео вызвало много вопросов: "Что это за автомат?" Расскажу», — написала она.
По словам Черновол, у нее в руках единственный в стране наградной легальный АК 5-45, который подарил ей ее покойный муж перед гибелью в Донбассе. Также Черновол заявила, что это оружие было легализовано лично главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
В 2017 году Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9», что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.