За год потребление коньяка на Украине выросло на 12,8%, причем больше всего этот напиток любят жители столицы. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН 9 января

Вместо коньяка и шампанского Украина отныне будет экспортировать бренди и игристое © CC0, Pixabay купили в розницу 1,3 миллиона дал (10 литров) коньяка, тогда как в 2018-м этот показатель составлял 1,15 миллиона дал.

В прошлом году больше всего коньяка (275,9 тысяч дал) купили киевляне, увеличив потребление этого напитка на 8,1% по сравнению с 2018 годом. На втором месте — жители Днепропетровской области с показателем в 147,2 тысяч дал, что на 11,2% больше, чем ранее. Много коньяка также приобрели и жители Одесской области — 121,7 тысяч дал (на 16,3% больше).

На четвертое и пятое место вышли жители Харьковской и Киевской областей, которые за девять месяцев 2019 года купили 111,4 тысяч дал и 111,2 тысяч дал коньяка соответственно. Среди них потребление этого напитка за год также выросло на 9,8% и 35,8% соответственно.

При этом стоит отметить, что, согласно требованиям, прописанным в договоре об Ассоциации с ЕС, с 2026 года Украина уже не сможет производить и экспортировать «коньяк Украины» и «шампанское Украины» — вместо них будут бренди и игристое.