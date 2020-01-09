Отмечается, что украинская сторона имела право требовать у Ирана не трогать бортовые самописцы до ее прибытия на место крушения самолета.
«Бортовые самописцы были найдены и переданы следователю… Остальные части самолета были собраны и доставлены в безопасное место. "Черные ящики" с регистратором полетов (FDR) и диктофоном кабины (CVR) были обнаружены поисково-спасательной группой и находятся в распоряжении группы по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены в результате несчастного случая и пожара», — заявил глава иранской организации Али Абедзадзе.
На вопрос, обращалась ли Украина с просьбой не прикасаться к «черным ящикам» без присутствия своих представителей, Офис коммуникации Кабинета министров Украины пока никак не отреагировал.