Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и пообещал предоставить всю информацию о результатах расследования. Об этом 9 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк «Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана», — заявил Зеленский. Утром 8 января пассажирский самолет Международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа погибли, среди них было 11 граждан Украины и четыре — Афганистана.