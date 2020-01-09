Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг
Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг
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Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Афганистана в результате катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране и отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

«Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана», — заявил Зеленский.

Утром 8 января пассажирский самолет Международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа погибли, среди них было 11 граждан Украины и четыре — Афганистана.