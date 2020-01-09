Непонятно, чем именно будет заниматься 45 специалистов от Украины, которые приехали в Иран в связи с гибелью самолета авиакомпании МАУ. Об этом рассказал специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта 9 января на пресс-конференции в издательстве «Голос.ua»

Погребинский рассказал, как крушение самолета в Иране отразится на внутренней политике Украины © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

Иран, продолжил эксперт, является довольно закрытой самобытной страной с хорошо организованными спецслужбами, которая пристально следит за передвижениями любых иностранцев на своей территории.

«Да, это наш самолет. Да, он упал. Но это территория другого государства, где мы будем соглашаться только на те условия, которые будут предложены иранской стороной», — подчеркнул Шабовта.

И даже если окажется, что государство Иран несет хотя бы косвенную ответственность за произошедшую трагедию, то официальный Тегеран будет всячески скрывать эту информацию, подытожил специалист.