Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.
Иран, продолжил эксперт, является довольно закрытой самобытной страной с хорошо организованными спецслужбами, которая пристально следит за передвижениями любых иностранцев на своей территории.
«Да, это наш самолет. Да, он упал. Но это территория другого государства, где мы будем соглашаться только на те условия, которые будут предложены иранской стороной», — подчеркнул Шабовта.
И даже если окажется, что государство Иран несет хотя бы косвенную ответственность за произошедшую трагедию, то официальный Тегеран будет всячески скрывать эту информацию, подытожил специалист.