Сообщения средств массовой информации о том, что Иран отказался передавать другим странам черные ящики с потерпевшего крушения самолета Boeing-747 авиакомпании МАУ, не соответствуют действительности. Об этом 9 января заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает «Европейская правда»

Погребинский рассказал, как крушение самолета в Иране отразится на внутренней политике Украины © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк отметил, что распространенные накануне новости о якобы отказе сотрудничать с США и компанией Boeing были ложными, и заявил, что в ответ на вопрос журналиста он лишь «предоставил объяснения юридической процедуры расследования катастроф, в частности, что единственным источником расследования является (иранский) следственный комитет».

Накануне издание писало, что Тегеран отказался передавать черные ящики производителю лайнера — американской компании Boeing. Также иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.