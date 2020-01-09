Погребинский рассказал, как крушение самолета в Иране отразится на внутренней политике Украины
Погребинский рассказал, как крушение самолета в Иране отразится на внутренней политике Украины
© Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк
Он отметил, что распространенные накануне новости о якобы отказе сотрудничать с США и компанией Boeing были ложными, и заявил, что в ответ на вопрос журналиста он лишь «предоставил объяснения юридической процедуры расследования катастроф, в частности, что единственным источником расследования является (иранский) следственный комитет».

Накануне издание писало, что Тегеран отказался передавать черные ящики производителю лайнера — американской компании Boeing. Также иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.