Отмечается, что еще ранее, в октябре 2019 года, Пристайко продал свой автомобиль за 677 тысяч гривен (1,7 миллионов рублей).
«Вероятно, Пристайко требуется больше средств на жизнь, чем многим. Иначе очень странная ситуация получается. Ведь за январь-август 2019 года он получил компенсационные выплаты в размере 1,5 миллиона гривен (3,8 миллионов рублей — ред.). Немалую сумму», — отметили авторы материала.
Сообщается, что в 2018 году финансовое состояние Пристайко было лучше. Так, вместе со своей семьей он имел пять квартир в Киеве — одно жилье находилось в стадии незавершенного строительства.
Его супруга — Инна Пристайко — заработала 408 тысяч гривен (1 миллион рублей) от аренды недвижимости, а сам Пристайко получил зарплату от МИД в размере 271 тысяч гривен (692,4 тысяч рублей), а также денежное возмещение от «Миссии Украины при НАТО» в размере 2,5 миллионов гривен (6,4 миллиона рублей).