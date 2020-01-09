У главы МИД Украины Вадима Пристайко в конце 2019 года возникли финансовые проблемы: в начале декабря он попросил денежный заем от своей родственницы в размере 240 тысяч гривен (613,2 тысяч рублей), а позже - премию в размере 111 тысяч гривен (283,6 тысяч рублей) от министерства. Об этом сообщил сайт dubinsky.pro 9 января

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«Вероятно, Пристайко требуется больше средств на жизнь, чем многим. Иначе очень странная ситуация получается. Ведь за январь-август 2019 года он получил компенсационные выплаты в размере 1,5 миллиона гривен (3,8 миллионов рублей — ред.). Немалую сумму», — отметили авторы материала.

Сообщается, что в 2018 году финансовое состояние Пристайко было лучше. Так, вместе со своей семьей он имел пять квартир в Киеве — одно жилье находилось в стадии незавершенного строительства.

Его супруга — Инна Пристайко — заработала 408 тысяч гривен (1 миллион рублей) от аренды недвижимости, а сам Пристайко получил зарплату от МИД в размере 271 тысяч гривен (692,4 тысяч рублей), а также денежное возмещение от «Миссии Украины при НАТО» в размере 2,5 миллионов гривен (6,4 миллиона рублей).