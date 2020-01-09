Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в МИД Израиля назвал контрпродуктивным публичное осуждение преступлений Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА*). Запись об этом появилась на Facebook-странице посольства Украины в Израиль

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.

По словам украинского посла, «возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины». Он также заявил, что дискуссии в этой сфере должны проходить непублично, на уровне историков и экспертов.

В начале января послы Израиля и Польши на Украине Джоэль Лион и Бартош Цыхоцки осудили чествование нацистских коллаборантов ОУН-УПА* украинскими властями.

В частности, 24 декабря 2019 года Львовский облсовет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, подчиненные которого причастны к расстрелу евреев в Бабьем Яру в Киеве во время Великой Отечественной войны.

* Деятельность организации под названием УПА запрещена на территории Российской Федерации