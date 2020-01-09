Столица Украины заняла второе место в списке городов мира, которые необходимо посетить в новом десятилетии. Об этом на днях сообщил портал Big Seven Travel

Зеленский предложил туркам вместе развивать туризм в Причерноморье © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Там же туристам предлагают поехать на экскурсию в Чернобыльскую зону, чтобы узнать о техногенной катастрофе, ее разрушительных последствиях для общества и увидеть жизнь 1980-х годов на Украине.

На первом месте обязательных для посещения мест оказалась Гваделупа (Карибский бассейн).

Третье место занял Бостон (США), четвертое — Сан-Хосе (Коста-Рика), пятое — Новый Орлеан (США).

Всего в списке 50 городов и замыкает его Бриджтаун (Барбадос).