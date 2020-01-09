«Эта удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна. В городе также есть исторические соборы и памятники, которые отдают дань уважения прошлому нации», — говорится в материале.
Там же туристам предлагают поехать на экскурсию в Чернобыльскую зону, чтобы узнать о техногенной катастрофе, ее разрушительных последствиях для общества и увидеть жизнь 1980-х годов на Украине.
На первом месте обязательных для посещения мест оказалась Гваделупа (Карибский бассейн).
Третье место занял Бостон (США), четвертое — Сан-Хосе (Коста-Рика), пятое — Новый Орлеан (США).
Всего в списке 50 городов и замыкает его Бриджтаун (Барбадос).