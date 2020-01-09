Бывший игрок сборной Украины по футболу Тарас Михалик устроил скандал во время футзального Рождественского турнира в Луцке. Видео с инцидентом появилось в Youtube в среду, 8 января

Конфликт между игроками произошел на спортивной площадке после того, как футболисты использовали подкаты против соперников, а один из них исполнил этот прием крайне грубо, врезавшись в оппонента двумя ногами.

После этого экс-футболист киевского «Динамо», московского «Локомотива», а также серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи 2006 года вступил в рукопашную схватку с нарушителем.

Как в старые времена. Футболисты Милевский и Алиев «порвали» ночной Киев © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Арбитр оценил поведение Михалика, показав ему красную карточку, на это футболист ответил нецензурной бранью.

Отметим, что одна из команд играла в футболках московского «Локомотива» со спонсорским логотипом «РЖД».

«Нехилая грязь там у вас на турнирах, ноги с корнями рвут», — прокомментировал инцидент один из пользователей Youtube.

Михалик на данный момент играет в футбол за луцкую «Волынь».