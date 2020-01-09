Конфликт между игроками произошел на спортивной площадке после того, как футболисты использовали подкаты против соперников, а один из них исполнил этот прием крайне грубо, врезавшись в оппонента двумя ногами.
После этого экс-футболист киевского «Динамо», московского «Локомотива», а также серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи 2006 года вступил в рукопашную схватку с нарушителем.
В итоге драку пришлось приостанавливать игрокам обеих команд вместе с тренерами.
Арбитр оценил поведение Михалика, показав ему красную карточку, на это футболист ответил нецензурной бранью.
Отметим, что одна из команд играла в футболках московского «Локомотива» со спонсорским логотипом «РЖД».
«Нехилая грязь там у вас на турнирах, ноги с корнями рвут», — прокомментировал инцидент один из пользователей Youtube.
Михалик на данный момент играет в футбол за луцкую «Волынь».