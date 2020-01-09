Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило договор с компанией «Магика-фильм» о предоставлении государственной поддержки на производство документальной ленты «Привоз» о легендарном одесском рынке. Об этом 9 января сообщает местное издание «Думская»

За сколько продали одесский «Привоз» — Видео © Скриншот с видео Украина.ру Ева Нейман, продюсером — Геннадий Кофман.

Государство профинансирует 95% общей стоимости производства фильма — 3 миллиона 383 тысячи гривен (около 8 млн рублей).

«Прекрасная Незнакомка, «Застольные беседы» Плутарха, «точный вес», коты и тюлька. Фильм «Привоз» документирует жизнь одного из старейших и крупнейших базаров Европы. Выход фильма в жизнь ожидается в 2021 году», — говорится в анонсе.

Легендарный Привоз, снискавший славу за пределами Одессы, является одним из самых старых рынков во всей Европе. Но после начала рыночных отношений он оказался в руках частных лиц, и вряд ли вернется в собственность городской общины.