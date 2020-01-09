Речь идет о кинопроекте, который стал одним из победителей 12-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария стала Ева Нейман, продюсером — Геннадий Кофман.
Государство профинансирует 95% общей стоимости производства фильма — 3 миллиона 383 тысячи гривен (около 8 млн рублей).
«Прекрасная Незнакомка, «Застольные беседы» Плутарха, «точный вес», коты и тюлька. Фильм «Привоз» документирует жизнь одного из старейших и крупнейших базаров Европы. Выход фильма в жизнь ожидается в 2021 году», — говорится в анонсе.
Легендарный Привоз, снискавший славу за пределами Одессы, является одним из самых старых рынков во всей Европе. Но после начала рыночных отношений он оказался в руках частных лиц, и вряд ли вернется в собственность городской общины.