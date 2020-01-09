Столица Украины заняла второе место в списке пятидесяти городов мира, которые необходимо посетить в новом десятилетии. Соответствующий рейтинг был опубликован 9 января порталом Big Seven Travel

Предновогодний Киев. В поисках праздничного настроения © Стрингер

«Можно поехать на экскурсию в Чернобыльскую зону, чтобы узнать о техногенной катастрофе, ее разрушительных последствиях для общества сегодня и увидеть коммунистическую жизнь 1980-х годов в Украине», — говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге заняла относительно дешевая для посещения жемчужина Карибского бассейна Гваделупа, славящаяся белоснежными пляжами, вулканическими пиками, а также впечатляющими местами для дайвинга.

Помимо указанных городов в пятерку рейтинга попали американский Бостон в штате Массачусетс с музеями мирового класса и атмосферными барами, ассоциирующийся с экотуризмом костариканский Сан Хосе, а также Новый Орлеан с его уличными музыкантами и смешением культур.