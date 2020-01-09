Во Львовской области домашний пес отгрыз часть уха девочке-подростку. Об этом в четверг, 9 января, сообщило издание Znaj.ua

Пациентку доставили в больницу в канун Нового года, 31 декабря. По словам родителей девочки, ребенок играл с домашним любимцем, когда тот внезапно укусил свою хозяйку за ухо.

Под Харьковом стая собак чуть не разорвала пенсионерку © Merthan Kortan / flickr Юрия Крука, часть ушной раковины девочки держалась на пятимиллиметровом клочке кожи. Медики в течение часа пришивали оторванную часть, а уже через неделю восстановленное ухо прижилось.

По словам врачей местной больницы, за 2019 год они зафиксировали 19 случаев нападений домашних животных на своих владельцев.