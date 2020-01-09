Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба провел новогодние праздники с семьей и собакой в путешествии по городам страны. Свои впечатления об этом он описал в Facebook, опубликовав 8 января пост «Как я провел каникулы»

Чиновник отметил, что отправился в поездку по украинской провинции после трех лет «дипломатической жизни во Франции». Также он уточнил, что взял в путешествие семью и собаку.

«Дороги, люди и города разные — хорошие и не очень. Величие в основном из прошлого. Есть островки успешной современности, но только островки. Много человеческой усталости от обыденности жизни. Почему-то много знаков, что с собакой вход воспрещен, но почти везде можно договориться. Это такая фишка Украины, что на фоне всего все четко», — написал он.

Вице-премьер поделился маршрутом и местами. Он выделил барочную церковь в Подгорцах Киевской области, Олесский замок во Львовской области и винный бар в самом Львове.

«Люди хотят чего-то нового, но смысла нет» — Кулеба о расширении нормандского формата © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

«При этом в целом наши впечатления — супер», — отметил он.

Ранее Кулеба опубликовал в соцсети неожиданный пост, где восхищался беляшами.