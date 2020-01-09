Чиновник отметил, что отправился в поездку по украинской провинции после трех лет «дипломатической жизни во Франции». Также он уточнил, что взял в путешествие семью и собаку.
«Дороги, люди и города разные — хорошие и не очень. Величие в основном из прошлого. Есть островки успешной современности, но только островки. Много человеческой усталости от обыденности жизни. Почему-то много знаков, что с собакой вход воспрещен, но почти везде можно договориться. Это такая фишка Украины, что на фоне всего все четко», — написал он.
Вице-премьер поделился маршрутом и местами. Он выделил барочную церковь в Подгорцах Киевской области, Олесский замок во Львовской области и винный бар в самом Львове.
Ужгород Кулеба назвал «утомленным равнодушием», но красивым городом с концентрированной архитектурой трех различных эпох и великолепной картинной галереей.
«При этом в целом наши впечатления — супер», — отметил он.
Ранее Кулеба опубликовал в соцсети неожиданный пост, где восхищался беляшами.