Украинский боксер Иван Редкач написал стихотворение, посвященное авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране. Об этом 9 января сообщает segodnya.ua

«Это была провокация. Украинский самолет сбили американцы» – военный эксперт © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк говорится в стихотворении.

Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он одержал 23 победы, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com 33-летний украинец занимает 42-е место.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду, 8 января, рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.