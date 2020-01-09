«Боинг утром без всякого предупреждения/ В облаках превратился в кровавый цветок./ Это все совпадение… все совпадение…/ В этот день запустили турецкий поток…», — говорится в стихотворении.
Редкач живет и тренируется в США. На профессиональном ринге он одержал 23 победы, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com 33-летний украинец занимает 42-е место.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду, 8 января, рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.