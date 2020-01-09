Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий отвел 15 лет на то, чтобы экономика Украина по темпам развития догнала экономику Польши. Об этом он заявил в опубликованном 9 января интервью "РБК-Украина"

По прогнозам Всемирного банка, если украинская экономика продолжит развиваться такими же темпами, то уровня Польши удастся достичь только через 50 лет.

По словам Свенчицкого, экономическая ситуация на Украине улучшится, если удастся добиться независимости судебной системы, победить коррупцию и реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС.

«В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши», — сказал собеседник агентства.

Астрономические долги. МВФ рассказал, сколько Украина должна заплатить фонду в этом году © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Марчин Свенчицкий — польский политик и экономист, бывший министр внешнеэкономических связей и заместитель министра экономики, а также мэр Варшавы.

Официально в должность бизнес-омбудсмена Украины он вступил в октябре прошлого года.