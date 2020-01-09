Крушение украинского «Боинга», разбившегося в Тегеране, никак не повлияет на внутриполитические расклады на Украине. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 9 января в интервью «Комсомольской правде»

Украинские специалисты и представители правоохранительных органов отправятся в Иран в среду - Зеленский © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Сократился на пару дней отпуск у нашего президента [Владимира Зеленского], возвращается он домой. Нет никаких оснований считать, что это как-то особенно скажется на его работе или на работе украинского парламента», — пояснил эксперт.

По его мнению, если выяснится, что в компании Игоря Коломойского, которая обслуживает самолет, пренебрегали нормами безопасности, то у нее возникнут проблемы, но к государству и к политической жизни страны это не имеет никакого отношения.

Погребинский добавил, что в украинских СМИ пишут то же самое, что и в российских, в основном полагаясь на информацию посольства, которое утверждает, что версия теракта или ракетной атаки исключается.