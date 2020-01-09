Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.
«Сократился на пару дней отпуск у нашего президента [Владимира Зеленского], возвращается он домой. Нет никаких оснований считать, что это как-то особенно скажется на его работе или на работе украинского парламента», — пояснил эксперт.
По его мнению, если выяснится, что в компании Игоря Коломойского, которая обслуживает самолет, пренебрегали нормами безопасности, то у нее возникнут проблемы, но к государству и к политической жизни страны это не имеет никакого отношения.
Погребинский добавил, что в украинских СМИ пишут то же самое, что и в российских, в основном полагаясь на информацию посольства, которое утверждает, что версия теракта или ракетной атаки исключается.