В октябре 2019 года в бельгийском городе Дендермонде был открыт представительский центр ДНР, который стал седьмым по счету в Европейском союзе.
«На данный момент открыты семь представительских центров в странах Европы, при этом мы в скором времени ожидаем открытия еще нескольких центров за рубежом — в Турции и других странах, причем речь идет не только о европейских государствах», — сообщили в МИД ДНР.
На сегодняшний день подобные центры, помимо Бельгии, работают в Чехии, Финляндии, Греции, Франции и два — в Италии.