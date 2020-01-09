В ближайшее время новые представительские центры ДНР заработают в ряде стран, в том числе в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики, передает ДАН 8 января

В Бельгии откроется представительский центр ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«На данный момент открыты семь представительских центров в странах Европы, при этом мы в скором времени ожидаем открытия еще нескольких центров за рубежом — в Турции и других странах, причем речь идет не только о европейских государствах», — сообщили в МИД ДНР.

На сегодняшний день подобные центры, помимо Бельгии, работают в Чехии, Финляндии, Греции, Франции и два — в Италии.