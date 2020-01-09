Отмечается, что согласно действующему графику, в 2020 году Украине придется заплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (специальные права заимствования. — Ред.), или около $1,4 млрд.
Эти деньги Киеву придется внести частями в период с 1 февраля по 1 ноября, наибольший объем выплат приходится на март и сентябрь. В эти месяцы Украина должна заплатить почти две трети долга — по $408,52 млн.
Ранее сообщалось, что МВФ оказывает давление на украинские власти, требуя как можно скорее разрешить свободную продажу сельскохозяйственных земель. По данным украинских СМИ, это делается в интересах транснациональных аграрных корпораций.