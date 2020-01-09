Выплаты Украины Международному валютному фонду (МВФ) в 2020 году должны составить порядка $1,4 млрд, говорится в сообщении на сайте МВФ

Нацбанк Украины ожидает решения МВФ о новом кредите в начале 2020 года © Julia Berezovska/ Press office NBU

Эти деньги Киеву придется внести частями в период с 1 февраля по 1 ноября, наибольший объем выплат приходится на март и сентябрь. В эти месяцы Украина должна заплатить почти две трети долга — по $408,52 млн.

Ранее сообщалось, что МВФ оказывает давление на украинские власти, требуя как можно скорее разрешить свободную продажу сельскохозяйственных земель. По данным украинских СМИ, это делается в интересах транснациональных аграрных корпораций.