В среду, 8 января, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил Ровенскую область, где помолился в монастырях УПЦ, а также провел встречи со спортсменами и молодежью. Об этом сообщил корреспондент Союза православных журналистов 9 января

Усик пообещал гнать от УПЦ радикалов палкой © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Нельзя быть самонадеянным, но надо быть уверенным в себе. Побеждает только тот, кто борется с трудностями, своими страстями земными, как бы трудно ему это ни давалось», — заявил чемпион.

Усик также посетил Свято-Георгиевское подворье в Ровно и Межирицкий Свято-Троицкий мужской монастырь, где спортсмена встретили колядками.

Свое путешествие боксер завершил молитвой в Свято-Воскресенской церкви города Острога. Вечернее богослужение в этот день возглавил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен.

Ранее Усик выразил восторг предстоятелем единственной канонической церкви на Украине — УПЦ МП — митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Боксер назвал его «абсолютным чемпионом мира в своем деле вне зависимости от весовой категории».

Спортсмен также неоднократно обещал защищать приходы УПЦ от нападок со стороны раскольников т.н. Православной церкви Украины.