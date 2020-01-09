Отмечается, что под Ровно боксер посетил спортивный клуб «Легион», где провел встречу с юными спортсменами. Во время общения Усик рассказал о месте Бога в своей жизни, призвал молодежь читать книги и дал им рекомендации, как правильно работать над собой.
«Нельзя быть самонадеянным, но надо быть уверенным в себе. Побеждает только тот, кто борется с трудностями, своими страстями земными, как бы трудно ему это ни давалось», — заявил чемпион.
Усик также посетил Свято-Георгиевское подворье в Ровно и Межирицкий Свято-Троицкий мужской монастырь, где спортсмена встретили колядками.
Свое путешествие боксер завершил молитвой в Свято-Воскресенской церкви города Острога. Вечернее богослужение в этот день возглавил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен.
Ранее Усик выразил восторг предстоятелем единственной канонической церкви на Украине — УПЦ МП — митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Боксер назвал его «абсолютным чемпионом мира в своем деле вне зависимости от весовой категории».
Спортсмен также неоднократно обещал защищать приходы УПЦ от нападок со стороны раскольников т.н. Православной церкви Украины.