Авиакатастрофа в Иране: Зеленского раскритиковали из-за «радостной физиономии» на аватарке в соцсетях

Накануне, 8 января, после известия об авиакатастрофе Зеленский в своих соцсетях сменил обложку, установив траурную свечу, но оставил «улыбающуюся» аватарку.
Украинские подписчики президента возмутились такой комбинации: «А физиономию радостную на фото, может, тоже изменить нужно?», «Измените свое фото с улыбкой. Зажженная свечка не соответствует вашей скорби».
На странице же Зеленского в Twitter сообщение об авиакатастрофе было и вовсе размещено под обложкой с пожеланием «Веселого Рождества».
Только спустя сутки после катастрофы, 9 января, пресс-служба Зеленского изменила фотографию президента в соцсетях на более уместную событиям.
То же самое сделала и пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Девятое января объявлено Зеленским днем траура на Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.