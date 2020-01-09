Авиакатастрофа в Иране: Зеленского раскритиковали из-за «радостной физиономии» на аватарке в соцсетях

Жизнерадостная аватарка президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях, которую он не сменил сразу после известия о катастрофе авиалайнера МАУ в Иране, вызвала негодование пользователей Сети

Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Украинские подписчики президента возмутились такой комбинации: «А физиономию радостную на фото, может, тоже изменить нужно?», «Измените свое фото с улыбкой. Зажженная свечка не соответствует вашей скорби».

На странице же Зеленского в Twitter сообщение об авиакатастрофе было и вовсе размещено под обложкой с пожеланием «Веселого Рождества».

Только спустя сутки после катастрофы, 9 января, пресс-служба Зеленского изменила фотографию президента в соцсетях на более уместную событиям.

То же самое сделала и пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Девятое января объявлено Зеленским днем траура на Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.