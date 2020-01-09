Украинцы приобрели в 2019 году в пять раз больше подержанных автомобилей, чем новых. Такие данные вечером 8 января обнародовала на своей сайте ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром»

Пылающие «евробляхи». Владельцы машин с европейскими номерами стали жечь свои авто — видео © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине», — говорится в сообщении.

Количество приобретенных подержанных автомобилей в 2019 году превысила аналогичный показатель 2018 года в 3,5 раза. Больше всего украинцы покупали подержанные машины марок Volkswagen (74,8 тысячи), Opel (34,8 тысячи) и Renault (почти 32 тысячи).