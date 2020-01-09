Отмечается, что по итогам 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 408,1 тысячи бывших в употреблении автомобилей. Большинство привезены из Европы. В общем количестве приобретенных подержанных авто их число достигло почти 75%.
«Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине», — говорится в сообщении.
Количество приобретенных подержанных автомобилей в 2019 году превысила аналогичный показатель 2018 года в 3,5 раза. Больше всего украинцы покупали подержанные машины марок Volkswagen (74,8 тысячи), Opel (34,8 тысячи) и Renault (почти 32 тысячи).