Министерство обороны Израиля анонсировало достижение технологического прорыва в разработке лазерной системы противоракетной обороны. Об этом говорится в релизе ведомства, которое цитирует РИА Новости в четверг, 9 января

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«Управление оборонных исследований и разработок при Министерстве обороны сообщает, что был достигнут технологический прорыв в разработке лазеров для перехвата [ракет]», — говорится в сообщении.

В релизе обращается внимание на то, что одним из достоинств новой системы является «постоянное использование по низкой цене».

По данным израильских СМИ, каждая ракета, выпущенная в рамках системы «Железный купол», стоит около 49 тыс. долларов, при этом, как отмечает издание, перехват с помощью лазерной системы обойдется примерно в 3,5 доллара.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что за 2019 год из палестинского Сектора Газа в сторону Израиля были выпущены около 1,3 тыс. ракет, из них 478 были перехвачены указанной системой ПРО.