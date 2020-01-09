В 2019 году Украина импортировала около 275 тысяч тонн бананов, что на 9% больше, чем в прошлом, также рекордном году. Об этом сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) на своем сайте 8 января

Эксперты отмечают, что даже в 2013 году импорт бананов был меньше, несмотря на существенно большее количество потребителей: Крым еще входил в состав Украины, в Донбассе не было неподконтрольных Киеву территорий.

«А это говорит про еще более резкий рост потребления этих экзотических фруктов в расчете на одного жителя Украины», — сказала директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Блюдо с десятком имен. Какую любимую еду готовят украинцы из теперь импортного корнеплода © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что потребление произрастающих на Украине яблок количественно больше — 11 кг на душу населения в 2019 году — по выручке бананы в полтора раза опережают местные фрукты.

В УПОА оценили розничный оборот бананов на Украине в 7,5 млрд грн ($320 млн), яблок — в 4,4 млрд грн ($190 млн).

Эксперты констатируют, что для торговых сетей продавать бананы намного выгоднее, чем украинские яблоки.

Это может объяснять рост потребления заморских фруктов на Украине, отметил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Помимо бананов на Украине растет импорт мандаринов, апельсинов, лимонов, грейпфрутов, хурмы, ананасов, киви, манго и авокадо, сообщили в УПОА.