Он отметил, что специальная комиссия, в работе которой примут участие представители Госавиаслужбы Украины и авиакомпании «Международные авиалинии Украины», уже устанавливает причины трагедии.
«Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры будет следить за ходом расследования. Причины трагедии будут тщательно исследованы и опубликованы. Кроме того, независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране уже началась проверка летной годности всего гражданского флота Украины», — написал он.
На момент избрания Кунаева депутатом он работал в Управлении по маркетингу и продаже вертолетной техники в компании «Мотор Сич», которая занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов.