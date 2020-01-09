На Украине начали проверку всего гражданского флота после катастрофы пассажирского Boeing 737 украинских авиалиний МАУ в Тегеране, в результате которой погибли 176 человек. Об этом 9 января сообщил депутат Рады от «Слуги народа» Артем Кунаев на своей странице в Facebook

Гольдарб об авиакатастрофе в Иране: «Разбалансированность государства исключает иллюзии» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

«Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры будет следить за ходом расследования. Причины трагедии будут тщательно исследованы и опубликованы. Кроме того, независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране уже началась проверка летной годности всего гражданского флота Украины», — написал он.

На момент избрания Кунаева депутатом он работал в Управлении по маркетингу и продаже вертолетной техники в компании «Мотор Сич», которая занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов.