Три человека пострадали в масштабном ДТП под Киевом
Три человека пострадали в масштабном ДТП под Киевом
© Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк
В результате случившегося две женщины погибли на месте.

Полицейские обнаружили автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия брошенным в 150 метрах от места трагедии.

Личность водителя устанавливается. Его разыскивают.