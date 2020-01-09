Автомобиль Audi влетел в толпу людей на пешеходном переходе на улице Каткова в Кривом Роге, а после скрылся с места аварии. Об этом 9 января сообщает glavred.info

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране