В результате случившегося две женщины погибли на месте.
Полицейские обнаружили автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия брошенным в 150 метрах от места трагедии.
Личность водителя устанавливается. Его разыскивают.
В результате случившегося две женщины погибли на месте.
Полицейские обнаружили автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия брошенным в 150 метрах от места трагедии.
Личность водителя устанавливается. Его разыскивают.
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