Мужчина в балаклаве и в куртке с надписью «Совесть» на машине, сбив шлагбаум, прорвался на территорию одесского аэропорта и заявил, что воздушная гавань заминирована. Об этом 8 января сообщает ТСН

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране