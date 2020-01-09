Мужчина в балаклаве и в куртке с надписью «Совесть» на машине, сбив шлагбаум, прорвался на территорию одесского аэропорта и заявил, что воздушная гавань заминирована. Об этом 8 января сообщает ТСН
Его удалось задержать еще до приезда полиции. Взрывоопасных веществ при нем не обнаружили.
В салоне микроавтобуса правоохранители нашли пневматическое оружие.
Почти одновременно с инцидентом зафиксировали звонок о минировании аэропорта. Пассажиров и сотрудников эвакуировали.
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Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране