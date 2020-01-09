Украинские саперы уничтожили более 500 авиабомб с начала года
Украинские саперы уничтожили более 500 авиабомб с начала года
© пресс-служба министерства обороны Украины
Его удалось задержать еще до приезда полиции. Взрывоопасных веществ при нем не обнаружили.

В салоне микроавтобуса правоохранители нашли пневматическое оружие.

Почти одновременно с инцидентом зафиксировали звонок о минировании аэропорта. Пассажиров и сотрудников эвакуировали.