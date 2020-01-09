Накануне утром выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все бывшие на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
«Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана, чтобы усилить сотрудничество с украинской стороной для установления истины», — сказал Зеленский.
Он также призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию крушения самолета.