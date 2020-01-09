Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести телефонный разговор с иранским лидером Хасаном Роухани для «усиления сотрудничества» в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана. Об этом глава украинского государства сообщил в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале Офиса президента 9 января

Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана, чтобы усилить сотрудничество с украинской стороной для установления истины», — сказал Зеленский.

Он также призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию крушения самолета.