В укрепленной «зеленой зоне» иракского Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные миссии, в том числе посольство Соединенных Штатов Америки, упала ракета. Об этом сообщило агентство Reuters 9 января

Территория посольства США в Багдаде подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие - видео © -gregg- / flickr Отмечается, что падение двух ракет «Катюша» привело к пожару в «зеленой зоне». Источники агентства в полиции заявили, что по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

Информацию об этом подтвердил с места событий репортер британской телерадиокомпании BBC Ферас Килани. По его данным, обе ракеты были выпущены возле американского диппредставительства.

Breaking: Explosions in #Baghdad.



BBC Arabic reporter @FerasKilaniBBC says two rockets were fired from southeast Baghdad into the Green Zone near the US embassy in the Iraqi capital. No casualties reported. pic.twitter.com/FzalwA2puF — Faisal Irshaid (@faisalirshaid) 8 января 2020 г.

Как уточнил панарабский спутниковый телеканал Аль-Маядин, одна ракета упала между строящимся зданием Совета министров и озером возле посольства США.

Посольство США и официальные лица Ирака пока не прокомментировали ситуацию. Есть ли жертвы, также неизвестно.

Ранее в Пентагоне заявили о причастности к ракетным ударам по аэропорту Багдада и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента США Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа «Кудс» генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» ответственным за эту смерть.

В свою очередь Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.