Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины заявила, что в рамках расследования крушения Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» начато уголовное производство, а специалисты МВД Украины намерены проверить, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета. Об этом 8 января сообщил официальный сайт МВД Украины

При этом МВД подчеркивает, что пока не располагает информацией, согласиться ли иранское правительство допустить украинских следователей и экспертов к расследованию.

«В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины», — уточнила пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве также заявили, что это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию. Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Фото: Facebook МВД Украины

В МВД рассказали, что в случае если иранская сторона допустит украинских специалистов к осмотру обломков самолета, они попытаются установить, имели ли место нарушения норм безопасности.

Утром 8 января пассажирский самолет международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек — погибли. Среди погибших в результате крушения самолета — 11 граждан Украины.