Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено провести внеплановые проверки в компании «Международные авиалинии Украины». Об этом 8 января он написал на своей странице в соцсети Facebook

Глава Кабмина подчеркнул, что после катастрофы авиалайнера МАУ под Тегераном и другие авиакомпании также пройдут дополнительные проверки безопасности полетов.

«Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины», — написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Фото: Facebook МВД Украины

Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, украинские правоохранители и эксперты компании Boeing, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины крушения лайнера Boeing-737.