Глава Кабмина подчеркнул, что после катастрофы авиалайнера МАУ под Тегераном и другие авиакомпании также пройдут дополнительные проверки безопасности полетов.
«Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины», — написал глава правительства на своей странице в Facebook.
Утром 8 января пассажирский самолет международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек — погибли. Среди погибших в результате крушения самолета — 11 граждан Украины.
Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.
По словам спикера МВД Артема Шевченко, украинские правоохранители и эксперты компании Boeing, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины крушения лайнера Boeing-737.