Государственное бюро расследований Украины подозревает бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям в растрате почти 1 миллиона долларов. Об этом 8 января сообщили на сайте ГБР

СБУ подозревает одесских чиновников в растрате 100 млн гривен © Facebook, Служба безпеки України говорится в материале.

Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Часть жилой площади в указанном доме должна была перейти в собственность ведомства.

«Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области», — отметили в бюро.

Стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, почти на 1 миллион долларов меньше, чем цена квартир, которые ведомство должно было получить в столице.

Досудебное расследование в уголовном деле продолжается. Имя чиновника не называется.