«Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в материале.
Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Часть жилой площади в указанном доме должна была перейти в собственность ведомства.
«Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области», — отметили в бюро.
Стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, почти на 1 миллион долларов меньше, чем цена квартир, которые ведомство должно было получить в столице.
Досудебное расследование в уголовном деле продолжается. Имя чиновника не называется.