Операторы мобильной связи компании «Киевстар» и lifecell предоставили льготы на связь с Ираном для своих абонентов, об этом сообщает в среду, 8 января, «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию компаний

«С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок», — цитирует агентство сообщение компании.

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Обе компании выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета Boeing в небе над Ираном.

В «Vodafone Украина» сообщили, что готовы по факту откорректировать счета в случае необходимости.