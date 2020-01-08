«С 8 по 10 января 2020 года средства за звонки из сети "Киевстар" на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок», — цитирует агентство сообщение компании.
lifecell в свою очередь обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране, начислив им бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину.
Обе компании выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета Boeing в небе над Ираном.
В «Vodafone Украина» сообщили, что готовы по факту откорректировать счета в случае необходимости.