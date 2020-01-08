Перерасчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева, сообщается на сайте.
Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 года Кабинетом министров Украины постановления № 1082 «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа».
Постановление предусматривает изменение оплаты за отопления и горячую воду в связи изменением цены на природный газ.
Удельный вес природного газа в тарифах «Киевтеплоэнерго» составляет около 80%.
Ранее президент Украины поручил Кабмину снизить тариф на отопление в платежках за декабрь.