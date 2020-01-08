«Киевтеплоэнерго» снизит цены на отопление и горячую воду для жителей города. Сумма в платежках за декабрь станет меньше на 22-23%. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в среду, 8 января

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Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 года Кабинетом министров Украины постановления № 1082 «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа».

Постановление предусматривает изменение оплаты за отопления и горячую воду в связи изменением цены на природный газ.

Удельный вес природного газа в тарифах «Киевтеплоэнерго» составляет около 80%.

Ранее президент Украины поручил Кабмину снизить тариф на отопление в платежках за декабрь.