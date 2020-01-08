Поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы, заявил президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии запуска газопровода в Стамбуле. Об этом пишет в среду, 8 января, РИА Новости

Поставки газа в Грецию и Северную Македонию уже идут через «Турецкий поток» © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова.

«Поставки российского газа по "Турецкому потоку", без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом», — сказал Путин.

«Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).