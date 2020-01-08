Попытки ряда международных игроков помешать развитию стратегического сотрудничества России и Турции не имели успеха, работа идет своим ходом, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 8 января, на церемонии официального открытия газопровода «Турецкий потока». Об этом пишет РИА Новости

Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.

Успешная реализация масштабного совместного проекта — строительство газопровода — наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает «значимые, осязаемые результаты», сообщил президент России.

«Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом», — сказал Путин.

«Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).