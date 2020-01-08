Благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон поставки природного газа по «Турецкому потоку» в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались, — приводятся в сообщении слова Новака.
«Окончание строительства газопровода является событием мирового масштаба, подчеркивающим интенсивность и поступательное развитие российско-турецкого взаимодействия, особенно на уровне лидеров двух стран», — отметил Новак.
Министр уверен, что «Турецкий поток» внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость, также говорится в сообщении.
Газопровод «Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.
Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).