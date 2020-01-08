Министр энергетики РФ Александр Новак перед торжественной церемонией ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом. Об этом сообщается на сайте Минэнерго в среду, 8 января

Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы приводятся в сообщении слова Новака.

«Окончание строительства газопровода является событием мирового масштаба, подчеркивающим интенсивность и поступательное развитие российско-турецкого взаимодействия, особенно на уровне лидеров двух стран», — отметил Новак.

Министр уверен, что «Турецкий поток» внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость, также говорится в сообщении.

Газопровод «Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).