Иран отказывается передавать компании Boeing «черные ящики» разбившегося неподалеку от Тегерана самолета Международных авиалиний Украины. Об этом в среду, 8 января, сообщило информационное агентство Mehr

«Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Он отметил, что страна, которой передадут записи на расшифровку, пока не выбрана.

Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Фото: Facebook МВД Украины

Ранее сообщалось, что на месте аварии были найдены два «черных ящика»

Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту лайнера находились 176 человек, из них 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа, все они погибли.