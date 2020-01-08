«Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Он отметил, что страна, которой передадут записи на расшифровку, пока не выбрана.
По словам Абедзаде, причина крушения самолета не будет озвучена до завершения расшифровки данных бортовых самописцев.
Ранее сообщалось, что на месте аварии были найдены два «черных ящика»
Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту лайнера находились 176 человек, из них 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа, все они погибли.