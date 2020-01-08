Люди оставляют их у здания украинской дипмиссии в Леонтьевском переулке в связи с крушением в Иране самолета «Международных авиалиний Украины»
Ранее МИД Украины сообщил, что в авиакатастрофе в Иране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Британии.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.