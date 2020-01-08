Цветы появились у посольства Украины в Москве в среду, 8 января, сообщает РИА Новости

Люди оставляют их у здания украинской дипмиссии в Леонтьевском переулке в связи с крушением в Иране самолета «Международных авиалиний Украины»

Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Фото: Facebook МВД Украины

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.