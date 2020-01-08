Два человека не сели на Boeing, который разбился под Тегераном, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, уточнив, что речь идет не о гражданах Украины. Об этом он сообщил на брифинге, который транслировали украинские СМИ в среду, 8 декабря

В Сети появился список имен украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

«У нас есть списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. На рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана», — сказал Данилов.

По его словам, эти два человека — не украинцы, но уточнять их гражданство он не стал.