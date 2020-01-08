Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
«У нас есть списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. На рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана», — сказал Данилов.
По его словам, эти два человека — не украинцы, но уточнять их гражданство он не стал.