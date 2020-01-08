Ранее в среду посольство опубликовало сообщение, в котором говорилось, что Boeing 737-800 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет.
«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер», — говорится в исправленном сообщении на сайте посольства.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.