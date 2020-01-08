Посольство Украины в Иране в среду, 8 января, исправило сообщение о крушении самолета под Тегераном, убрав из него информацию об исключении версии теракта

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением самолета МАУ в Иране © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер», — говорится в исправленном сообщении на сайте посольства.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.